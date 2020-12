Logistica: Si Cobas in Prefettura per il protocollo sicurezza Covid

Informazione corretta sulla prevenzione anti-covid a lavoratori ed utenti esterni come fornitori e clienti, controllo e prevenzione modalità di ingresso ai luoghi di lavoro, migliore gestione casi positivi e degli eventuali focolai, rispetto ai quali è necessario un punto zero, di momentaneo stop dell'attività per sanificare e testare tutti e ricominciare in sicurezza. Sono alcuni punti del protocollo per la prevenzione ed il contrasto del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro ma non solo. 'Tutelare i lavoratori della logistica - spiega Enrico Semprini, referente Si Cobas a Modena - significa tutelare l'intera società che ruota intorno al settore per i servizi offerti. Pensiamo alla consegna dei pacchi in questo periodo. Con l'azione recentemente condotta nei confronti della situazione che si era creata al centro logistico GLS di Modena, abbiamo dimostrato quanto siano importanti le azioni definite dal protocollo, che vorremmo fosse applicato in tutto il settore. Protocollo portato sul tavolo ministeriale e alle singole prefetture, come quella di Modena, dove ci siamo trovati con i lavoratori'Enrico Semprini - Si Cobas Modena