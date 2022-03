Maserati: la MC20 rilancia e 'satura' lo stabilmento modenese

L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato di voler produrre in Europa solo auto elettriche, entro il 2030, e si tratta di 'una scelta strategica condivisa dai metalmeccanici Cisl, purché siano chiariti gli aspetti problematici e le prospettive per gli stabilimenti italiani del gruppo'.Lo si legge in un documento del sindacato Fim-Cisl Emilia Centrale in cui si commenta il piano industriale al 2030 del gruppo, illustrato la settimana scorsa alla comunità finanziaria. Mentre è in corso oggi il tavolo nazionale tra azienda e sindacati, al ministero dello Sviluppo economico, il sindacato chiede che proprio a partire dal confronto odierno 'si apra un percorso concreto e puntuale su come s'intende sviluppare il piano nei suoi vari aspetti per cogliere l'obiettivo della salvaguardia industriale, occupazionale e la saturazione degli impianti'.