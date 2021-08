Mense aziendali solo con Green Pass, dilaga la rabbia degli operai

Si allarga la protesta nelle mense aziendali legate alla introduzione dell'obbligo di Green Pass.La Electrolux Italia a Susegana di Treviso ha bloccato oggi il servizio mensa per i 700 operai che usufruiscono del servizio dopo che alcuni fra loro, non in possesso del green pass si erano diretti al banco del self service evitando i controlli. Si è trattato di un'iniziativa concordata con le Rsu per sottolineare la mancata predisposizione da parte dell'azienda di una struttura esterna per poter ospitare i colleghi che consumano i pasti take-away evitando così la vergogna del pasto consumato sulle panchine all'aperto.Intanto a Pistoia alla Hitachi Rail Sts a partire dal 30 agosto l'ingresso alle mese aziendali sarà consentito solo attraverso il Green Pass. Agli altri verrà consegnato un cestino da consumare in aree esterne. 'La valutazione di gran parte dei delegati presenti è stata negativa - attacca con un comunicato la Fiom-Cgil a proposito della riunione indetta da Hitachi con le Rsu - ma l’azienda ha concluso l’incontroaffermando che per quanto li riguarda si tratta di un obbligo di legge e quindi procederà come comunicato. Lla richiesta del green pass per l’accesso alle mense aziendali non è contenuta nei provvedimenti del governo, ma in note esplicative senza alcun valore legislativo. L’obbligo del Green Pass non cambia nulla rispetto alle condizioni di sicurezza che già esistevano prima del Green Pass ma discrimina tra lavoratori, a cui viene negato l’accesso a mensa ma richiesto di lavorare fianco a fianco nei reparti'.