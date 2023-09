Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Negli ultimi 60 anni Mantovanibenne è diventata sinonimo di qualità e affidabilità. I suoi prodotti sono stati messi alla prova in innumerevoli progetti di demolizione e hanno costantemente dimostrato la loro durata ed efficacia.Fin dagli albori dell'azienda, Mantovanibenne si è impegnata a fornire ai propri clienti le migliori attrezzature da demolizione possibili, e questo impegno non è venuto meno nel corso degli anni' - si legge in una nota.'È un privilegio far parte della famiglia Mantovanibenne e poter celebrare questo significativo traguardo - ha affermato Paolo Mantovani, figlio del fondatore Alberto e attuale Ceo dell’azienda - La dedizione e il duro lavoro dei nostri dipendenti, insieme al supporto dei nostri clienti, hanno reso possibile questo anniversario. Siamo ansiosi di continuare a servire il settore della demolizione per molti anni a venire'.'Questo gruppo di lavoro che vede tre generazioni lavorare insieme, dal nonno ai nipoti, ha deciso insieme i piani di sviluppo della Mantovanibenne. Il suo futuro è saldamente qui a Mirandola nelle mani della famiglia che l’ha fondata. Altri hanno deciso, con le loro buone ragioni, di fare scelte differenti. Noi invece pensiamo che sia giusto continuare su questa strada anche come segno tangibile di riconoscenza verso un tessuto produttivo che ci ha permesso di crescere' - ha aggiunto Mantovani.Oggi Mantovanibenne vanta una produzione dotata di macchine che possono operare su attrezzature oltre le 30 tonnellate e nuove gamme di prodotto, come la pluripremiata Linea Eagleshears 3, la nuova gamma di cesoie.