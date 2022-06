Missione umanitaria Italpizza in Ucraina: domani premiazione volontari

A Modena, nella cornice del Direzionale di Italpizza il “Moro”, dalle 20:00 di domani, venerdì primo luglio 2022, si terrà la Cerimonia di conclusione della Missione Umanitaria “Italpizza per la Pace in Ucraina”. Sarà presentato un cortometraggio sulla Missione e saranno premiati i sette contingenti di Volontari che vi hanno preso parte.L’opera meritoria dei volontari aggregati alla Missione Umanitaria durata due mesi, ha consentito l’installazione di un campo autonomo al confine ucraino presso il Centro di prima accoglienza nella cittadina polacca di Przemyśl dove sono state distribuite gratuitamente ai profughi ucraini oltre 150.000 pizze.L’organizzazione della missione “Italpizza per la Pace in Ucraina” ha visto il coinvolgimento di ben oltre 70 volontari, tra dipendenti dell’azienda e aderenti a varie organizzazioni di Volontariato italiane così come straniere. Fondamentale in tal senso l’apporto organizzativo delle Pubbliche Assistenze appartenenti all’ANPAS.Al sostegno della Missione hanno aderito anche altre imprese partner, che hanno fornito materiali e risorse.'Durante la serata avremo la possibilità di condividere gli obiettivi raggiunti tra tutti coloro che hanno preso parte alla Missione, ma soprattutto di raccontare le toccanti esperienze vissute. – afferma Antonio Montanini, incaricato per la Responsabilità sociale di Italpizza – Sarà inoltre un momento per fare una riflessione su questa unica ed innovativa esperienza che ha visto per la prima volta mondo privato e terzo settore collaborare insieme per un fine comune'.Da Italpizza un ringraziamento ad imprese e realtà associative del territorio: AVPA Croce Blu di Modena; AVAP Croce Verde di Pavullo (MO); AVPA Croce Blu di Castelfranco (MO); AVPA Croce Blu di Soliera (MO); AVPA Croce Blu di Formigine (MO); AVAP di Fiumalbo (MO); Pubblica Assistenza Croce Verde Fornovese (PR); Pubblica Assistenza Monterenzio (BO); Porta aperta/Caritas di Modena (MO); Rock no War; Parrocchia Santa Croce di Carpi (MO), Siobhans Trust ONG scozzese; Fundacja “Tedeka” ONG polacca; ONG ucraina Kaluš. Significativo ai fini dell’organizzazione della missione l’impegno delle aziende partner operative: PROTEO Engineering S.r.l.; Macchioni S.r.l.; Allibea trasporti; Futura Cargo Sp. z o.o. (PL), come quello delle aziende partner contribuenti: AVIVA S.p.A.; Bompani S.p.A.; Margen S.p.A.; INALCA S.p.A.; Eurovo S.p.A.; Baschieri S.r.l.; Greci Industria Alimentare S.p.A.; Valcolatte S.r.l.; Brazzale S.p.A.; Grissin Bon S.p.A.; Oleificio Basso S.r.l.; Acqua Monte Cimone; U.P.E.M. S.p.A.