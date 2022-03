Modena, Guido Sirri confermato alla guida Consorzio il Mercato

“Un riconoscimento al nostro lavoro a tutela degli interessi degli ambulanti che fanno parte del Consorzio il Mercato.” Sono le parole di Guido Sirri, ambulante da una vita, che è stato chiamato dalla maggioranza dei suoi colleghi a ricoprire per un altro triennio la carica di presidente. Una conferma piena che ha promosso l’intera squadra che ha sostenuto Guido Sirri in occasione del rinnovo delle cariche, formalizzato venerdì scorso durante l’assemblea del Consorzio il Mercato. Accanto a Guido Sirri siederanno quindi in Consiglio Direttivo Ornella Basso, Giuliana Reggianini, Andrea Pareschi, Mirco Cau, Fabrizio Rossi, Marco Galavotti e Fabio Pignatti.“Per me e per i miei colleghi la nomina è al tempo stesso motivo di orgoglio e di responsabilità rispetto al futuro del Consorzio tra ambulanti più grande d’Italia. Con il supporto dell’amministrazione comunale in questi anni siamo riusciti a far fronte a diverse criticità che, se non gestite, avrebbero potuto mettere in ginocchio molti di noi.