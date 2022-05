Modena, inflazione +5.1% stipendi al palo: si scivola verso la povertà

'Il dato inflattivo modenese del mese di aprile consegna un apparente rallentamento della crescita impetuosa di questo indice, avvenuta negli ultimi mesi. E’ l’effetto della modesta riduzione dei beni energetici, che comunque restano sull’anno precedente a +60,7% per l’energia elettrica, al +67,7% per il gas ad uso domestico, al +19,6% per i carburanti da autotrazione. A preoccupare, ancora una volta, è la crescita dei beni alimentari, a Modena al +5,1% sull’anno precedente, con una crescita di +1,3% sul mese precedente'. A parlare è Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Provincia di Modena.0'Dentro a questo dato il +5,4% della frutta, il +6,5% di pane e cereali, il +6,9% dei vegetali, il +7,1% del pesce e prodotti ittici, il +16,3% di oli e grassi. Sono incrementi, su prodotti di largo consumo, che colpiscono soprattutto le famiglie ed i cittadini a basso e medio reddito.

