Modena, Italpizza tra le 200 top aziende italiane

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Italpizza anche in questa edizione si è distinta nel settore Food grazie al suo fatturato di 171 milioni di euro – dati riferiti al 2021 - e un EBITDA pari a circa 20 milioni di euro.'Italpizza si conferma leader del settore della produzione di pizze ed ha riscontrato negli ultimi anni una crescita esponenziale, dovuta soprattutto al successo del lancio dei prodotti a marchio proprio – afferma Andrea Bondioli, direttore generale di Italpizza –. In particolare, ci attendiamo un significativo sviluppo nei prossimi anni dovuto alle recenti acquisizioni di competitor come l’ultima relativa alla Mantua Surgelati di Castelbelforte nel mantovano. Il nostro piano di sviluppo per i prossimi anni – conclude Bondioli – si concentrerà sulla diffusione dei prodotti a marchio Italpizza anche nei mercati esteri con l’obiettivo di raggiungere nel 2023 la soglia dei 350 milioni di fatturato'.