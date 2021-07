Ondulati Maranello e Navigare: giornata di presidio dei lavoratori

Presidio con manifestazione dei lavoratori questa mattina a partire dalle 4.30 del mattino davanti alla sede di Ondulati Maranello, in via Tazio Nuvolari, per impedire l’uscita di un macchinario dall’azienda.Una manifestazione di protesta indetta dai lavoratori e sostenuta dalla Rsu insieme alla Slc/Cgil, finalizzata a contrastare il trasferimento di un macchinario che segna l’inizio di un effettivo percorso di chiusura dell’azienda sul territorio di Maranello per il trasferirsi a Castelbelforte in provincia di Mantova.Il trasferimento dell’Ondulati Maranello (dopo la vendita dello stabilimento a Ferrari Auto Spa) era stato dichiarato dalla stessa proprietà nella persona di Bruno Zago il 19 maggio scorso, dopo 5 mesi di trattativa al tavolo regionale per trovare una sede alternativa sul territorio del distretto, 'sino ad arrivare a rifiutare- afferma una nota CGIL - anche la sede Ricchetti da lui stesso proposta'Presidio dei lavoratori anche alla Navigare di Carpi, marchio dell'azienda Manifattura Riese, in occasione dello sciopero e della mobilitazione di Filctem e Filcams-Cgil e Femca-Cisl contro la decisione della proprietà di chiudere l'azienda.Nella foto, gruppo di lavoratrici e lavoratori nel presidio alla navigare e un camion in uscita dallo stabilimento Ondulati Maranello