Oro e argento: sono ancora buoni investimenti?

Fin dall’antichità, investire in oro e argento rappresenta una delle forme più convenienti di conservazione e trasferimento della ricchezza. Infatti, da secoli l’uomo si è dedicato alla lavorazione di questi due preziosi metalli con il fine di immagazzinarli. Inizialmente si trattava di lingotti e monete, usati come merce di scambio commerciale. Con il tempo, poi, sono nati nuovi metodi per trasferire la ricchezza di questi materiali.Prima di vedere effettivamente i metodi moderni, bisognerebbe capire se investire in oro e argento sia davvero un buon affare. Dati i dati odierni, si direbbe di sì.I metalli preziosi continuano a essere un bene rifugio, sia al naturale sia come oggetti preziosi. Pensare alla realizzazione di un gioiello personalizzato, come spiega Valeria del brand di gioielli AMetis , “è ancora un buon investimento, in quanto il valore dell'oro e dell’argento continua a crescere e la personalizzazione del gioiello che si andrà a realizzare renderà unico il gioiello e quindi di estremo valore”.I tempi sono cambiati, e quando le epoche passano, cambia anche l’economia. In molti pensano che ad oggi oro e argento non assicurano guadagni. Ma prima di fare determinate affermazioni, bisognerebbe considerare tutte le circostanze e i dettagli.Nel tempo, i prezzi dell’oro e dell’argento sono cambiati più volte, diminuiti e aumentati, ma sul lungo termine sono sempre stati fonte di grandi guadagni. Negli ultimi 20 anni, le quotazioni sono aumentate del 500 per cento.Anche in questo 2022 sembra il momento di investire in questi due preziosi materiali. In questo periodo politico i piani di spesa sono molto ampi; ciò dovrebbe portare i tassi di interesse a scendere, il che risulta molto positivo per il prezzo dell’oro e dell’argento. Il prezzo di questi due metalli, infatti, è ad oggi molto vicino alla loro media, mentre altri titoli crollano. È quindi ancora conveniente investire in oro e argento. Ma come farlo di preciso?Ci sono vari metodi per poter investire in oro e argento. Innanzitutto, bisogna per l’appunto acquistare i materiali. Una volta fatto, bisogna preoccuparsi di come investire al fine di trarre guadagno. Si può pensare, ad esempio, di immagazzinare oro e argento fisico, che viene poi utilizzato da chi prevede un aumento del prezzo, in modo da poterlo poi rivendere. Un’opzione però da fare solo sul lungo termine; se bisogna vendere all’improvviso per avere liquidità, si rischia di perdere molto.Ecco perché c’è chi preferisce andare sul sicuro, decidendo di dedicarsi alla realizzazione di qualcosa di fisico in oro e in argento, con una vendita proficua assicurata.È il caso, come abbiamo accennato, della realizzazione dei gioielli. Quindi, anche nel caso in cui il valore di questi materiali dovesse subire un calo, si avrà comunque la possibilità di vendere qualcosa di inestimabile, che è la bellezza e l’arte di un gioiello personalizzato fatto a mano. È proprio di questo ciò di cui si occupa la società AMetis Gioielli: grazie a degli orafi professionisti, sarà possibile ottenere magnifici gioielli personalizzati dal valore inestimabile. Un ottimo investimento che rimane nel tempo.