Pasini: 'Caro Costantini, cosa c'entrano le coop spurie con Amazon?'

'Il sindaco di Spilamberto, da noi incalzato martedì 22 marzo scorso a prendere posizione in pieno sciopero dei 40mila lavoratori Amazon Italia, deve rispondere delle sue decisioni anziché spostare l'attenzione dal problema, chiamando in causa il suo partito, il Pd le coop spurie e vertenze in pizzeria. E' una tecnica banale. Non interessano le beghe interne alle correnti del Pd, e le loro reciproche accuse. E prendere posizione con i lavoratori Amazon, non significa abbandonare le altre giuste cause contro le coop spurie e ogni attività dove i lavoratori che fanno il loro dovere, non sono tutelati'. Così il consigliere di opposizione a Vignola Angelo Pasini interviene nella querelle che vede il sindaco di Spilamberto Umberto Costantiniscaricato dal suo stesso partito.'Siamo preoccupati per chi non ha un posto di lavoro. E vogliamo che il lavoro sia di qualità, rispettoso del capitale umano, il valore aggiunto di ogni attività economica. L'investimento di milioni di euro in un mega capannone, sono nulla al confronto. Siamo ancor più preoccupati per il diesel di camion e camioncini, migliaia in più sulle nostre strade con l'avvio a fine 2023 delle attività al nuovo polo logistico Amazon di Spilamberto - aggiunge Pasini -. Pretendiamo di sapere quando ci sarà la transizione verde, quella reale, del trasporto su gomma. Una azienda come Amazon che fattura ben oltre i 300 milardi di dollari ogni anno, deve investire prima nell'abbattimento drastico delle emissioni velenose, soprattutto quando interviene in zone come la Pianura Padana dove l'aria è già molto inquinata, poi nei razzi spaziali negli Usa. Altro che battute e facezie. Non c'è davvero nulla di ridere'.