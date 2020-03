Pensioni, Inps: il 60,5% degli assegni è inferiore a 750 euro

pensioni

Il 60,5% delleha un importo inferiore a 750 euro. Lo riferisce l'Inps nel rapporto sulleSi evidenzia che delle 10.823.685con importo inferiore a 750 euro, solo il 43,3% (4.682.320) beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi, quali integrazione al minimo, maggiorazioni sociali,e assegni sociali edi invalidità civile.Lo riferisce l'. L'importo complessivo annuo è pari a 208,8 miliardi di euro di cui 187,0 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 21,8 miliardi da quelle assistenziali. Il 49,3% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati delle quali quella di maggior rilievo (94,8%) è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che gestisce il 46,7% del complesso delle pensioni erogate e il 59,9% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 27,7% delle pensioni per un importo in pagamento del 24,2% mentre le gestioni assistenziali erogano il 22,5% delle prestazioni con un importo in pagamento pari al 10,5% del totale. Dall'analisi della distribuzione territoriale si osserva che l'area geografica che registra la percentuale più alta di prestazioni pensionistiche è l'Italia settentrionale con il 47,9%, al centro viene erogato il 19,3% delle pensioni mentre in Italia meridionale e nelle isole il 30,7%; il restante 2,1% (379.037 pensioni) viene erogato a soggetti residenti all'estero.L'analisi della distribuzione per età evidenzia una età media dei pensionati di 74,1 anni con una differenza tra i due generi di 4,7 anni (71,4 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne). Lo riferisce l'nel rapporto. Riguardo le pensioni della categoria Vecchiaia, si osserva che il 25,5% delle pensioni e' erogato a persone di età inferiore a 70 anni; tale percentuale si alza fino al 28,1% per i pensionati di vecchiaia di sesso maschile. Cio' e' giustificato dall'elevato numero di pensioni di anzianità liquidate negli anni passati.