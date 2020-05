Polisportive e ASD, dal Comune altri 220.000 euro a 11 progetti, c'è anche un letamaio

Poco più di 220.000 euro lo stanziamento, in forma di contributi a fondo perduto, stanziato dal Comune di Modena, a favore di 11 polisportive ed Associazioni sportive delettantistiche per il finanziamento di altrettanti progetti di riqualificazione relativi ad impianti e strutture. Una somma importante, a fondo perduto, ufficializzata con una determina del 14 maggio scorso, che arriva in un momento in cui i finanziamenti a fondo perduto sono diventati un miraggio per centinaia di medie e piccole attività private. Certo, i piani sono diversi, sia sul fronte del soggetto di chi i soldi li eroga (il Comune), sia di chi li riceve (le polispostive), ma sempre di contributi pubblici, di cui c'è estremo bisogno a tutti i livelli, si tratta.Gli 11 progetti in questione fanno parte di un elenco di 20 presentato al Comune lo scorso anno, con rispettiva richiesta di finanziamento a fondo perduto. Nove di questi vennero finanziati in due step.Nel primo, per un totale di 188.530 euro, fomalizzato a novembre 2019, vennero finanziati i 4 progetti presentati dal Circolo Sirenella, dalla Polivalente 87 e Gino Pini, dalla Polisportiva Villa d'Oro, e dalla Polisportiva Modena Est, quest'ultima teatro delle convention elettorali sia del Sindaco di Modena sia del Presidente della Regione Stefano Bonaccini.Con il secondo step, formalizzato a dicembre, vennero finanziati altri 5 progetti presentati da Polisportiva Cognentese, ASD San Paolo Circolo Sergio Montorsi, Polisportiva Morane, Polisportiva S. Faustino Circolo ARCI, e il Circolo Ricreativo USL 16. Per un ammontare di circa 205 mila euro. A quel punto però rimanevano fuori, non finanziati, altri undici progetti facenti parte dell'elenco di 20. Presentati dalle rispettive polisportive e associazioni di riferimento. Per loro la buona notizia è stata ufficializzata dalla determina comunale del 14 maggio scorso. Nella quale si dispone il finanziamento di 11 progetti. Per un importo medio di contributo comunale circa il 60% del valore dell'intero progetto. Per esempio, il progetto da 96.000 euro presentato dalla polisportiva Arci Sacca per la realizzazione di un impianto idrico anti-incendio e l'adeguamento dei parapetti delle tribune del Palaroller è stato finanziato dal Comune con 50.000 euro a fondo perduto.Stesso contributo anche per la riconversione del solarium al piano della copertura della palestra della Polisportiva Saliceta San Giuliano. I due progetti di maggior valore e maggiormente finanziati della lista. Seguiti, con circa la metà del contributo concesso (23.992 euro), da quello per la realizzazione di una letamaia e la messa a norma degli impianti di illuminazione dell'Associazione sportiva EquiridersDi seguito l'elenco, in ordine decrescente per valore economico dei progetti, delle polisportive e delle associazioni dilettantistiche finanziateCircolo Arci Polisportiva Sacca per il progetto di realizzazione impianto idrico/anti incendio per ottenimento CPI e adeguamento parapetti tribune Palaroller - 50.000 euroCircolo Polisportiva Saliceta San Giuliano ASD per la Riconversione del solarium al piano copertura palestra - 50.000 euroEquiriders ASD realizzazione letamaia e messa a norma impianti di illuminazione - 23.922 euroPolisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S. rifacimento impermeabilizzazione copertura CrossFit e risistemazione area esterna lato bar - 17.972 euroPolisportiva Madonnina A.D.S. Ricreativa e Culturale per rifacimento terrazzo e copertura eadeguamento spogliatoi - 17.534 euroPolivalente il Torrazzo asd aps per rifacimento pavimentazione area esterna e sistemazione impiantielettrici/idraulici e di emergenza - 17.436 euroPolisportiva 4 Ville a.p.s. e a.s.d. per impermeabilizzazione condotti di areazione, adeguamento servizi igienici e apparecchiature cucina - 15.516 euroPolisportiva Forese Nord A.S.D. per ammodernamento impianto allarme e anti intrusione e risanamento intonaci - 14.611 euroASD Bocciofila Modenese per riqualificazione energetica della Polisportiva con sostituzione corpiilluminanti - 13.863 euroPol Baggiovara Circolo Arci ASD per sostituzione strutture leggere esterne e adeguamento impiantoelettrico - 13.614 euroASD Geesink Team per un nuovo accumulatore - 12.720 euroASD Bocciofila Modenese per riqualificazione energetica della Polisportiva con sostituzione corpiilluminanti - 13.863 euro