Provincia di Modena ottava per export in Italia

Torna a correre l'export modenese nei primi nove mesi dell'anno: ha raggiunto quota 4.201 milioni di euro, pari ad un incremento del 14,8% rispetto allo stesso trimestre del 2021, che corrisponde a 542 milioni in più. Come rileva l'ufficio studi della Camera di commercio, la pausa estiva non compromette dunque l'andamento complessivo al terzo trimestre, che risulta in netta ascesa rispetto all'anno precedente (+19,8%) raggiungendo quota 12.950 milioni. La crescita di Modena risulta superiore a quella regionale (+16,9%), ma inferiore alla media nazionale (+21,2%).Grazie a questi 'buoni risultati', calcola l'ente camerale, Modena resta all'ottavo posto della classifica delle province in merito all'export. Il dato del singolo trimestre registra tuttavia una riduzione rispetto al trimestre precedente (-8,4%), in cui si era raggiunto un picco record dell'export trimestrale modenese (è inoltre abbastanza comune una diminuzione nel terzo trimestre dell'anno, per via della chiusura per ferie di molti stabilimenti).Più nel dettaglio, quasi tutti i settori segnano incrementi tendenziali a due cifre, in particolare i 'mezzi di trasporto' (+22,1%), seguiti dall'agroalimentare (+21,8%), dalla ceramica (+18,3%), dal biomedicale (+17,5%), e dalle 'macchine e apparecchi meccanici' (+17,2%).L'unico settore che mostra incrementi modesti risulta il tessile-abbigliamento, che nei primi nove mesi cresce del +6,5% (rispetto agli altri settori registra però il maggior risultato congiunturale, +37,7%). Appare molto positivo l'andamento verso i 13 ultimi paesi entrati nell'Unione Europea (+25,9%) e verso i 15 paesi storici (+20,3%), mentre i paesi europei non appartenenti all'Ue segnalano una crescita inferiore (+8,7%), a causa delle sanzioni alla Russia nei confronti della quale l'intera provincia perde il 26% dell'export.