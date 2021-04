Pubblicità, David Beckham è il nuovo testimonial Maserati

E’ David Beckham, ex stella del calcio inglese, il nuovo 'ambasciatore globale' del brand Maserati. “Il brand continua ad essere proiettato in avanti, inaugurando una nuova era. Maserati sfida ogni giorno lo status quo grazie al suo essere innovativa per natura, spinta dalla passione e unica per design. La partnership con David Beckham esprime tuttiquesti valori” - ha detto Paolo Tubito, capo dell'ufficio marketing Maserati. David Beckham ha dichiarato: “Per me è entusiasmante iniziare questa partnership con Maserati: un marchio italiano iconico che condivide la mia stessa ammirazione per le innovazioni più grandi e per il migliore design. In un momento così cruciale della sua storia, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Maserati e di continuare con loro questa crescita su scala globale”. In programma anche uno spot in cui David Beckham si esibisce in una prodezza alla guida di una Maserati, il Suv Levante Trofeo.