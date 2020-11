Risparmio postale investimento scelto dai modenesi durante l'emergenza

In occasione della presentazione dei risultati di bilancio del terzo trimestre del 2020 l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha ricordato come «Sin dall'inizio di questo anno difficile, gli italiani abbiano confermato in maniera chiara la loro fiducia e fedeltà nei confronti di Poste Italiane. La nostra solida base di clienti ci ha inoltre permesso di conseguire una raccolta netta retail record di 9,8 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2020, contribuendo a raggiungere 556 miliardi di euro di attività finanziarie totali.

Anche i dati della provincia di Modena al 30 settembre 2020 confermano questo trend. I buoni postali in essere, infatti, sono circa 343mila, mentre i libretti di risparmio arrivano a circa 209mila. In media, quindi, quasi un abitante su tre ha un libretto di risparmio e un cittadino su due possiede un buono postale.

I buoni fruttiferi e i libretti postali restano tra le forme di risparmio più amate dagli italiani. Su tutto il territorio nazionale, infatti, il numero totale dei buoni postali supera quota 50 milioni (dato aggiornato al 30 settembre 2020) e quello dei libretti sfiora i 31 milioni. In pratica esiste quasi un buono per ogni abitante e un italiano su due è titolare di un libretto di risparmio.

