Ristori per i locali: ecco il bando Camera di Commercio Emilia Romagna

Con il cosiddetto decreto 'Ristori quater' il Governo ha previsto che le risorse liberate sui bilanci regionali per complessivi 250 milioni di euro, siano destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid.

Per la Regione Emilia-Romagna si tratta di poco più di 21 milioni di euro che si è scelto di utilizzare per i ristori a favore dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, osterie...)

Come già annunciato dal presidente Bonaccini, queste risorse verranno gestite direttamente dalle Camere di commercio della regione attraverso un bando i cui contenuti essenziali dovevano essere condivisi con la Regione.



Il bando

Il 20 gennaio si è aperta la possibilità di presentare le domande e la scadenza è prevista il 17 febbraio.

Beneficiari di tali contributi sono le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO primario 56.10.11 o 56.3 che esercitino l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Esse devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in data antecedente al 1 novembre 2020, devono risultare attive alla data di apertura del bando (20 gennaio 2021) e non devono avere cessato l'attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Ovviamente devono avere almeno un'unità locale aperta al pubblico in Emilia-Romagna.

Il requisito principale, coerentemente con gli scopi dei provvedimenti che hanno stanziato le risorse, è che le imprese richiedenti abbiano avuto un calo del fatturato medio nel periodo ricompreso tra il 1 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, siano state attivate nel periodo dal 1/1/2020 al 1/11/2020.

I contributi previsti dal bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ovviamente nei limiti delle rispettive normative istitutive. Si tratta di un regime favorevole alle imprese in quanto, in alternativa al de minimis e in considerazione del periodo emergenziale, ha elevato il limite dei contributi alla somma di 800.000 euro.

Tutte le domande considerate ammissibili che, oltre a presentare le suddette caratteristiche, dichiareranno anche la sussistenza dei requisiti sostanziali indicati nel bando ed il cui DURC risulterà regolare, avranno diritto ad un contributo di eguale entità che varierà a seconda del numero delle domande ammesse e che non potrà comunque superare i 3.000 euro.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, come detto, a partire dalle 10 del giorno 20 gennaio 2021 e fino alle 10 del giorno 17 febbraio 2021 esclusivamente per via telematica (qui il link).

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. La domanda per l'ottenimento dei ristori è esente dall'imposta di bollo.