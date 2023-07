Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“La siccità che si è abbattuta sulle imprese agricole emiliano romagnole – ha detto il– è una delle evidenti conseguente del cambiamento climatico che prevende una preoccupante tendenza alla tropicalizzazione degli eventi sempre più estremi”. “Auspichiamo che le risorse che sono state attribuite all’Emilia-Romagna per il sostegno alle aziende danneggiate dalla siccità del 2022 – continua il Direttore regionale – possano essere liquidate quanto prima per dare un concreto segnale alle imprese colpite”. “Liquidare rapidamente le aziende che hanno perso i raccolti è fondamentale – ha concluso Allaria Olivieri – come è stato per le calamità passate, come lo è ora per la siccità del 2022 e come dovrà necessariamente essere per tutte le catastrofi che si sono abbattute sulla nostra Regione nel 2023, dalle gelate primaverili, all’alluvione fino alle ultime grandinate”.