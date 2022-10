Skipass sfida la crisi, il turismo invernale si trasforma

Non ci sarà nessuna struttura nell'area esterna, visti anche i costi energetici proibitivi per la produzione ed in mantenimento di neve artificiale, ma all'interno dei due padiglioni principali nei quali si svilupperà gli espositori che hanno prenotato il loro spazio quest'anno aumenteranno.'Meet the winter' è lo slogan di quest'anno di Skipass, la fiera che a Modena alza il sipario sulla stagione invernale in montagna. Il salone del turismo e degli sport invernali apre sabato prossimo, 29 ottobre, alle 16 nella Galleria Centrale della fiera, con istituzioni e atleti. 'Nonostante le difficoltà di una situazione complessiva certamente non facile- dice Alfonso Panzani, presidente di Modenafiere- sono cresciute del 5% le superfici espositive totali occupate dalla manifestazione, che superano quindi i 20.000 metri quadri totali.Considerando proprio il momento di particolare difficoltà, Modenafiere ha deciso di andare incontro ai visitatori con una riduzione del 30% del prezzo del biglietto rispetto alle precedenti edizioni. Il biglietto d'ingresso costerà 10 euro, nove euro se acquistato online fino al 28 ottobre. Grazie alla promozione della Regione Emilia Romagna, inoltre, l'ingresso alla manifestazione sarà gratuito per tutti lunedì 31 ottobre.'Skipass- spiega Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere- è una manifestazione che storicamente vede tra i suoi visitatori tantissime famiglie e pensiamo che questo sia il modo migliore di dare un forte segnale di attenzione proprio a tutte loro, oltre che ovviamente anche ai singoli appassionati, in un momento nel quale i prezzi in generale stanno crescendo in modo importante'.Anche quest'anno il cuore del padiglione A sarà l'area della Federazione Italiana Sport Invernali con il suo programma ricco di eventi e i suoi atleti. 'La Fisi- dice il presidente Flavio Roda- porterà nei quattro giorni di Skipass il top dei propri campioni, atleti che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali, coppe del mondo: si tratta dei testimonial ideali per gli sport di montagna e per l'ambiente montano, che di sport viveRacconteranno a Modena le loro esperienze, le loro storie, per tutto il pubblico che li vorrà ascoltare. Come tradizione, consegneremo anche il premio dell'Atleta dell'Anno Fisi, ottenuto grazie ai voti di tanti appassionati, e sarà l'occasione per presentare novità e iniziative che riguardano il mondo federale'.Paris, Brignone, Wierer, Boscacci, Delago, Goggia. Sempre nel padiglione A troveranno spazio tutte le più importanti località di turismo invernale, tour operator, strutture ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera. Il padiglione B ospiterà invece i negozi con tantissime novità e occasioni da non perdere per i migliori acquisti della stagione invernale. Fra gli altri appuntamenti, alle 14 del 31 ottobre, ci sarà la presentazione del Pool Sci Italia con tantissimi atleti: Gross, Maurberger, Razzoli, Sala, Vinatzer, Borsotti, De Aliprandini, Della Vite, Franzoni, Hofer, Melesi, Pichler, Pirovano. Prevista come sempre la possibilità di rinnovare il tesseramento per la stagione 2022-2023. I tesserati Fisi con tesseramento rinnovato potranno entrare in fiera gratuitamente tutti i giorni. Il Pool Sci Italia, Consorzio dei marchi fornitori tecnici delle squadre azzurre di sci alpino, lancerà a Modena il nuovo Prove Libere Tour, di cui Skipass sarà la tappa zero. I brand saranno presenti quasi al completo nel Villaggio del Pool, con le ultime novità in fatto di attrezzatura per lo sci.sono attese 'vetrine' di tutte le più importanti località, tour operator, con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera. Saranno presenti, tra gli altri, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Trentino, Valle d'Aosta, Lazio, Calabria e le montagne di Lombardia. ltre ad attività ludiche, presentazioni dei comprensori e conferenze stampa, quest'anno all'interno degli stand ci saranno diversi appuntamenti enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici regionali e showcooking.è il mercatino di Natale 'fusion', sei casette divise fra prodotti tipici dell'Alto Adige e dell'Appennino Modenese: miele, propoli, prodotti vari a base di miele di Fanano; composte di frutta, marmellate, succhi bio, farina di castagne e biscotti dell'Abetone; bevande calde con Succo di mela caldo, bombardino, vin brûlé, dolci da passaggio tipo strudel di mele, sacher; vini e Grappe con Trento Doc egGrappe dell'Alto Adige; formaggi e speck dell'Alto Adige; shop Forst con gadget, birra di Natale e ThreePack di Forst Limited Edition. E torna a Skipass la Baita Forst, quest'anno con un menù tirolese ancora più ricco Dopo due edizioni virtuali, Skipass Matching Day si svolgerà nuovamente in presenza lunedì 31 ottobre: 52 sciclub, federazioni sportive e tour operator italiani ed europei specializzati nel comparto delle vacanze sulla neve, incontreranno gli operatori turistici della montagna direttamente presso gli stand espositivi di Skipass.'La stagione dell'incertezza: così potrebbe essere definita l'imminente stagione invernale, che vede da un lato un forte desiderio, da parte degli italiani, di trascorrere le proprie vacanze in montagna, e dall'altro il timore per inflazione, crescita dei prezzi, difficoltà economiche'. Afferma Massimo Feruzzi, responsabile di Skipass Panorama Turismo-Osservatorio italiano del turismo montano che ha raccolto anche quest'anno informazioni e dati sulla stagione invernale 2022-2023 e ne ha parlato oggi alla conferenza stampa di presentazione di Skipass, il salone degli sport e del turismo bianco. 'D'altra parte- prosegue Feruzzi- anche l'intera filiera della montagna bianca italiana si trova costretta, per i medesimi motivi, a rivedere i propri prezzi al rialzo, con incrementi che vanno dal 13,5% al 10% circa per impianti di risalita, strutture ricettive e servizi di bar-ristorazione, mentre più moderati saranno gli aumenti delle scuole sci (+6,8%)'. Nella stagione 2022-2023, continua 'vedremo esplodere una nuova comunità outdoor invernale, quella dei 'no crowds', che predilige vivere la montagna innevata godendo di ampi spazi, lontani dalla folla delle piste negli orari di punta e dei rifugi nell'ora di pranzo, e per questo motivo praticano passeggiate sulla neve o winter trekking, touring e randonnée, skinning e scialpinismo. Queste, unitamente al tradizionale sci alpino, sono infatti le discipline in crescita nel prossimo inverno; inverno che vedrà sulle piste quattro milioni e 116.000 nostri connazionali', conclude Feruzzi.