Stangata Bollette, aumento elettricità +59% nei prossimi tre mesi

Stangata bollette: l'elettricità sale del 59% nel quarto trimestre. L'incremento è calcolato su una 'famiglia tipo', ossia con consumi medi di 2.700 kilowattora all’anno, per la quale, in questo modo, la spesa per la luce da gennaio a dicembre cresce a 1.322 euro, più del doppio dei 632 euro del 2021. Lo ha comunicato l'Arera, l'Autorità di regolazione per l'energia, precisando di essere riuscita a limitare i danni 'con un intervento straordinario', senza il quale i rincari sarebbero stati nell'ordine del 100 per cento.'I prezzi all’ingrosso del gas - scrive l'Arera nella nota in cui annuncia l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica - giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie, avrebbero portato ad un incremento del 100% circa, nonostante l’intervento del Governo con il decreto Aiuti bis.