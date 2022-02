Tavolo autotrasporto, zero tagli accise. Si punta ancora sui pedaggi

Si è chiuso poco fa il Tavolo dell'autotrasporto, ma come era prevedibile, l'incontro si è chiuso con un nulla di fatto sul fronte del taglio del costo del carburante attraverso una riduzione delle accise.'La leva proposta dal ministero è ancora quella dei pedaggi e dei crediti di imposta, strumenti che si sono dimostrati - per motivi diversi - inadeguati. Il primo infatti è legato al noto sistema dei Consorzi di servizi, mentre il secondo non può essere applicato a fronte di imprese che a causa della crisi chiudono i bilanci in pareggio o addirittura in perdita. Eppure queste due proposte sono state varate con l'ok delle associazioni di rappresentanza, sempre più lontane dal mondo che sono chiamate a rappresentare' - afferma la portavoce di Ruote Libere'Condiviso contestualmente l’insediamento immediato del Tavolo delle regole, per un confronto tra imprese di autotrasporto e committenza finalizzato ad affrontare strutturalmente le esigenze del settore a partire dall’esigibilità della clausola gasolio sia nei contratti scritti che orali da inserire in un nuovo Decreto nel quale ricondurre regole di settore finalizzate a favorire corretti rapporti di filiera' - si legge in una nota del ministero.Soddisfatta la viceministraper l’intesa raggiunta e 'l’impegno assunto dalle associazioni di rappresentanza a collaborare per stemperare le tensioni territoriali'.'Il confronto sulle regole e sulle policy di settore è permanente - afferma Bellanova - e si chiuderà solo quando sarà stato possibile formalizzare le soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. Nel frattempo siamo impegnati a procedere rapidamente con il Decreto di riparto del Fondo destinato al settore e a velocizzare le procedure per attivare tutte le azioni già definite a favore dell’autotrasporto'.'Diamo atto alla viceministra Bellanova, che ringraziamo, per aver fatto ogni possibile sforzo per dare risposte concrete e immediate alla categoria - commenta, presidente di Anita - sia per quanto riguarda le importanti risorse aggiuntive per il settore, sia per l'avvio tempestivo del tavolo delle regole. E' ora necessario far prevalere il senso di responsabilità e sciogliere le tensioni in atto in alcune aree del Paese poiché, fermo restando le comprensibili difficoltà e le frustrazioni delle imprese in questo periodo, nulla giustifica le azioni illegali che sono state messe in campo negli ultimi giorni, da cui prendiamo le distanze e che censuriamo, poiché non appartenenti alla nostra cultura imprenditoriale'.