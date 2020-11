Tekapp e la Carovana affrontano insieme il tema delle insidie del web

Una giornata di condivisione e di confronto tra l’imprenditore Daniel Rozenek, fondatore di Tekapp, e i ragazzi della scuola modenese La Carovana. Una giornata di scambio dove il tema centrale è stato l’orientamento con una lezione tenuta proprio dall’esperto di sicurezza informatica che ha parlato a lungo della sua esperienza e di come, sempre con più energia, oggi sia importante avere una cultura digitale, una cultura indispensabile per poter capire e arginare le tante insidie che il web ci propone in maniera inesorabile.

L'iniziativa, organizzata curata dall’insegnante della scuola secondaria di primo grado Laura Erspamer, e fa parte di in un percorso di orientamento organizzato per aiutare i ragazzi a scegliere l’indirizzo per le scuole superiori.

Queste le parole di Daniel Rozenek al termine della lunga chiacchierata coi ragazzi: “Ringrazio la scuola per l’invito, oggi il mondo dell’istruzione è finito nel dimenticatoio quando invece giovani, formazione e cultura dovrebbero essere la priorità assoluta per tutte le comunità virtuose. Ai ragazzi ho anche consigliato di tenere in considerazione le loro volontà e i sogni che ciascuno tiene nel cassetto, spesso cadiamo in errore e seguiamo i consigli di chi cerca di orientarci senza tenere in considerazione ciò che desideriamo per noi e ciò che amiamo fare: se sognate di fare i cuochi studiate cucina anche se tutti vi dicono che è meglio fare altro, c’è tutta la vita per essere razionali, da giovani siate giovani. L’importante è impegnarsi, sempre”.

L’imprenditore modenese originario di Tel Aviv ha concluso parlando della giornata e del suo impegno oltre il mondo del business: “Condividere ciò che abbiamo appreso con gli altri è fondamentale, oggi più che mai ragazzi e famiglie devono apprendere in maniera corretta cosa significa utilizzare la rete ed essere sempre connessi, ed io, nel mio piccolo sono a disposizione di chi vorrà capire come funziona internet e cosa si intende per sicurezza informatica. Ringrazio anche i ragazzi per le tante domande e per gli spunti che mi hanno suggerito, i nostri bambini sono nati nell’era digitale e hanno davvero molto da insegnare ai più grandi”.

Soddisfatto anche Davide Poggi amministratore delegato della Cooperativa che gestisce la scuola, che ha aperto a nuove occasioni di confronto: “L’incontro con Daniel è stato molto interessante, perché non si è limitato a ‘spiegare un mestiere’ ma ci ha fatto vedere come lavoro, fatica, divertimento e passione possono coesistere. E visto che oggi web e social sono diventati strumenti indispensabili anche per lo studio e per essere in relazione, ci stiamo organizzando per mettere a calendario una serie di incontri dove Daniel Rozenek spiegherà a famiglie e ragazzi come si utilizzano correttamente i nostri dispositivi quando sono connessi alla rete”.