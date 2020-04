Terremoto di magnitudo 4.2: paura nel piacentino

Paura nel piacentino e in gran parte del nord Italia per un terremoto di magnitudo 4.2 e con profondità 3 chilometri verificatosi alle 11.42 con epicentro a Cerignale in provincia di Piacenza. Al sisma sono seguite altre scosse di magnitudo 2, 2.6 e 3.5.Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Milano. Non si registrano al momento danni particolari.