Trading online: conviene investire nei futures oggi?

Alcuni investitori, soprattutto quelli alle prime armi, ritengono che fare trading significhi soprattutto comprare e/o vendere in maniera diretta dei titoli, delle valute o al massimo delle materie prime. In realtà il mondo della finanza è davvero ricco di opzioni e ciascuna di queste è caratterizzata da modalità e condizioni d’uso a volte addirittura uniche nel loro genere. A ciò si aggiunga che i vari strumenti finanziari spesso nascono per venire incontro alle diverse esigenze di investimento ed è proprio per questo che un buon trader dovrebbe prestare la massima attenzione, non solo alle novità del momento, ma anche ai singoli momenti storici ed economici, che possono favorire questo o quello strumento finanziario.Ad esempio, in questo periodo si parla moltissimo dei cosiddetti “futures”, dei contratti derivati che hanno un ruolo molto importante nel determinare il valore soprattutto delle materie prima, ma anche, più in generale, degli asset. Degli strumenti finanziari nati ad uso quasi esclusivo degli investitori istituzionali e che però oggi sono diventati alla portata di tutti.Ecco dunque spiegato come mai siano sempre di più gli appassionati di finanza che cercano di scoprire qualcosa di più sui futures. Per farlo si consiglia di consultare il portale Investimentifinanziari.net, nella cui pagina specifica https://investimentifinanziari.net/futures/ è possibile trovare tutte le informazioni relative all’utilizzo e al funzionamento di questi strumenti finanziari.I futures sono dei contratti in cui le parti si impegnano rispettivamente ad acquistare o a vendere una determinata quantità di beni (o di attività finanziarie) ad una data futura e, soprattutto, a un prezzo già stabilito al momento della firma. La tipologia di bene coinvolto nel contratto fa sì che si possa parlare almeno di due diverse categorie di futures: se il contratto riguarda della merce si ha a che fare con dei “commodity futures”, se invece riguarda degli strumenti finanziari si ha a che fare con dei “financial futures”. Un altro aspetto che è importante sottolineare è che i futures sono dei contratti derivati: ciò vuol dire che, nonostante spesso incorporino un valore che va a replicare quello di un bene o di un asset, non prevedono in alcun modo il passaggio fisico dei beni che rappresentano. Stiamo dunque parlando di un contratto tutto sommato lineare e, di conseguenza, di facile utilizzo e comprensione anche da parte di coloro che non abbiamo grandissime competenze finanziarie.Come tante altre tipologie simili di contratto, anche i futures sono nati per proteggere chi era abituato a trattare direttamente i beni che possono venire sottoscritti grazie a questo particolare strumento finanziario. Uno strumento che, storicamente, ha aiutato tantissimi produttori a tutelarsi in anticipo da eventuali cali del valore della loro merce.Per capire come investire con i futures bisogna entrare nelle sfumature di quello che sembrerebbe essere un paradosso a tutti gli effetti: infatti, nonostante i futures abbiano un prezzo fisso e prestabilito, è comunque possibile trarre guadagno sfruttando la volatilità del mercato. Si consideri infatti che l’aspettativa sul prezzo di uno o più beni/asset può variare col corso del tempo. Di conseguenza anche il diritto ad usufruire di un contratto che consente di acquistare la “merce X” al “valore Y” in “data Z” può vedere il suo valore crescere o diminuire in maniera anche radicale. Immaginiamo ad esempio di avere siglato un futures che ci impegna ad acquistare un chilo d’oro in data giugno 2022 al prezzo di 100 USD.Ebbene, potrebbe accadere che, al raggiungimento della data prevista, il nostro oro abbia un valore di mercato inferiore alla soglia prevista: in questo caso, il contratto avrà un valore negativo. Al contrario, nel caso in cui l’oro abbia un valore superiore ci sarà una differenza positiva tra prezzo effettivo e prezzo scadenza.