Trading online: vantaggi, sicurezza, evoluzione

Tra i molti trend emersi del 2020, l’esplosione degli investimenti online è probabilmente una delle novità più importanti: il trading online ha infatti avuto un’importante impennata soprattutto negli ultimi mesi. Secondo l’ultimo Bollettino statistico della Consob ( link ), nel 2020 si è registrato un aumento delle attività relative alla prestazione di servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini +26,4%, negoziazione in conto proprio +21,7%, esecuzione ordini +6,8%). Il meccanismo sembra facile e alla portata di tutti: acquistare e vendere titoli e altri strumenti finanziari attraverso il web e guadagnare sulla differenza fra prezzo di acquisto e vendita.L’approccio digitale agli investimenti si è imposto in seguito alla crisi finanziaria del 2008 : attraverso le tecnologie una nuova generazione di aziende finanziarie caratterizzate dal fatto di operare online si sono proposte di offrire alternative trasparenti, efficienti, semplici ed efficaci ai servizi tradizionali. Ma è innanzitutto importante comprendere cosa significa davvero investire online: miglioramento delle capacità di gestione, abbattimento delle barriere d’accesso all’utilizzo dei servizi, riduzione dei costi per il risparmiatore, semplificazione delle modalità di erogazione dei servizi.Inoltre, a seconda dell’attività che svolgono le aziende, il settore degli investimenti online si divide in vari segmenti: broker digitali, social trading, microinvestimenti e microrisparmio, robo-advisor, robo-advisor ibridi e consulenza digitale. I robo-advisor, in particolare, sono servizi che hanno digitalizzato alcuni passaggi chiave dei tradizionali servizi di consulenza (come per esempio la profilazione dei bisogni del cliente) e che permettono all’investitore di ricevere un servizio di consulenza completamente online dalla fase di investimento, fino alla gestione continua e al monitoraggio dei risultati. Ad ogni modo, Moneyfarm ha intervistato alcuni clienti per comprendere i vantaggi dell’investimento online . È dunque emerso in primis il controllo totale degli investimenti, perché possono controllare in ogni momento la performance del loro portafoglio, poi trasparenza e contatto diretto con il consulente e approccio multi-canale attraverso app, chat, telefono e aggiornamenti live e in ultimo, ma non per importanza, i costi inferiori.Alla luce di quanto detto, gli investimenti online sono sicuri? La risposta degli esperti è sì: i servizi di nuova generazione sono infatti molto sicuri, patto di scegliere un’azienda seria e con una buona reputazione e autorizzata dalle autorità di vigilanza.