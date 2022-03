Ucraina e crisi energetica: cancellato Salone ceramica di Valencia

Il salone internazionale di ceramica Cevisama 2022 di Valencia è stato cancellato e rimandato al prossimo anno. La decisione è stata adottata dall'ente fieristico dopo la riunione straordinaria del comitato organizzatore svoltasi questa mattina, come riportato dagli organizzatori in una dichiarazione ai media. Una doccia gelata anche per il mondo della ceramica italiano e sassolese in particolare.Il Cevisama, che già ha dovuto posticipare il consueto appuntamento di febbraio a causa della pandemia, ora rinvia l'edizione di giugno 'per la situazione critica che sta attraversando il suo pilastro espositivo, l'industria ceramica, che si trova ad affrontare uno scenario di grande incertezza e conseguenze imprevedibili dopo l'invasione russa dell'Ucraina'.In Spagna come in Italia lo scoppio della guerra ha causato un aumento insostenibile dei prezzi del gas e il settore, un'industria ad alta intensità di gas, sta già affrontando arresti di produzione.