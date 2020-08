Unicredit rilancia iniziativa 'pagamenti rapidi' per i fornitori

Dal lancio dell'iniziativa, UniCredit ha pagato oltre 15 mila fornitori del Gruppo più velocemente rispetto alle condizioni standard. La banca, fino alla fine dell'anno, continuerà a eseguire - in modo immediato - i pagamenti ai propri fornitori sempre nel rispetto dei controlli di prassi in vigore in ogni Paese

'Pagando più velocemente le fatture, forniamo un supporto concreto a migliaia di fornitori del Gruppo, aggiungendo liquidità all'economia reale in un momento di necessità - afferma Carlo Vivaldi ( nella foto ), Co-Chief Operating Officer di UniCredit - . Ci impegniamo a essere parte della soluzione e a sostenere le aziende di tutte le dimensioni in questo frangente di sfide'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.