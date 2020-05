USB: che Seta voglia far cassa sfruttando le criticità del momento?

In una nota sindacale USB esprime perplessità rispetto alla gestione degli autisti SETA in questa situazione di emergenza legata al Coronavirus e circa le mancate risposte da parte dell' azienda e della Regione.la nota: 'SETA S.p.A. sostiene che il ricorso ai Fondi Bilaterali di Solidarietà sono una misura necessaria a fronte della ricaduta economica per il drastico calo dei ricavi da titoli di viaggio, nonché per maggiori costi per attivare le misure di contrasto all’epidemia (DPI, sanificazione bus, etc...).Per USB Lavoro Privato SETA sta continuando a fare profitti a discapito dei lavoratori che, terminate le ferie arretrate, saranno inseriti nel Fondo con perdite del 40-50% sullo stipendio.Innanzitutto vogliamo portare alla luce un dato allarmante che deriva dalla preoccupante gestione del personale, come da sempre denunciata dalla Scrivente, che ha portato già in passato l’Azienda ad essere sanzionata da parte dell’Ispettorato del Lavoro.I numeri forniti da SETA ci dicono che al 31 marzo 2020, per il Personale Viaggiante (conducenti), erano da smaltire 15.865 giornate di ferie arretrate, di cui 8790 solo per il bacino di Modena; mentre per il personale di officina 954 giornate.Come mai questa enorme differenza?E’ la dimostrazione che i conducenti vengono costretti ad una eccessiva flessibilità per risparmiare personale durante il periodo di servizio scolastico da settembre a giugno, oltre ogni immaginabile limite e da quanto stabilito dalle leggi vigenti e dal CCNL di categoria, circostanza che determina pesanti ricadute sullo stato psicofisico dei lavoratori.Quindi approfittando del servizio super ridotto, per l’emergenza da Coronavirus, SETA sta facendo smaltire ferie arretrate che i dipendenti, in molti casi, neanche sapevano di avere e che non hanno potuto utilizzare quando ne avevano bisogno, neanche per un recupero delle energie o per motivi urgenti.Viene lasciato in ferie anche il Personale di Officina, prima del ricorso alla Cassa integrazione, mentre si poteva approfittare del periodo per una necessaria manutenzione straordinaria dei bus, con le dovute misure di sicurezza.Se poi:• il Governo e la Regione E.R., come la stessa chiarisce anche in una lettera, garantiscono i corrispettivi economici per i servizi affidati senza nessuna decurtazione nonostante la previsione della riduzione dei servizi fino al 30 settembre (con la copertura dei costi sostenuti anche per attività aggiuntive, come la sanificazione; cosa prevista dall’art. 92 del maxiemandamento del DL 18/2020; come approvato nella L 27 del 24 04 2020);• Se è stata anticipata dal Governo la quota del Fondo Nazionale Trasporti, che notoriamente viene erogata ad ottobre;Perché allora richiedere anche gli ammortizzatori sociali, che sono altri soldi pubblici, applicando i FBIS senza neanche l’integrazione salariale a carico di SETA?La sola perdita dei ricavi tariffari non è compensata dal notevole risparmio sui costi di carburante, consumi di lubrificante e manutenzione dei bus?Che si voglia far “cassa” sfruttando questo momento particolarmente critico?Non vorremmo pensare male ma “scorgiamo” in tutto questo una tentativo, malcelato, di approfittare della situazione e di speculare per “altri motivi”, come del resto sta accadendo in tutte le aziende di trasporto pubblico locale di tutta Italia; nonché spendere denaro pubblico che invece potrebbe essere indirizzato a chi veramente sta pagando questo pandemia: lavoratori a termine; precari; disoccupati!!!!'.Infine USB chiede alle Istituzioni un atto di chiarezza sul “lato opaco” della gestione di questa emergenza sanitaria.