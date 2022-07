Via libera Consob a documento dell'opa di Bper su Carige

Via libera della Consob al documento dell'Opa Bper su Banca Carige. Lo comunica la banca emiliana confermando che il periodo di adesione alle offerte, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio l'11 luglio e terminerà il 29 luglio. Il corrispettivo dell'offerta obbligatoria, 0,80 euro per ciascuna azione ordinaria portata, e il corrispettivo dell'offerta volontaria, 25.000 euro per ciascuna azione di risparmio, verranno corrisposti agli aderenti alle offerte in il 5 agosto. Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni.