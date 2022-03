E dopo la caccia ai sorci 'no vax' è caccia ai perfidi 'no war'

Ora, forse, è tempo di chiamare le cose col loro nome. Dire no alla guerra, essere 'no war' significa dire no a ogni sostegno allo scontro bellico. Significa dire no alla ipotesi di armare un popolo contro un altro, indipendentemente dalla logica dell'aggressore e dell'aggredito. Essere 'no war' non significa avere posizioni tiepide, del 'sì ma anche'. Non significa sventolare bandiere della Pace in strada, mischiandole a quelle di una nazione, ed essere d'accordo con l'appoggio militare all'interno del conflitto in Ucraina. Essere 'no war' significa prendere sul serio l'articolo 11 della Costituzione e ripudiare la guerra in quanto tale, perchè in ogni guerra, sempre, vi è un aggressore e un aggredito. E quella in Ucraina non fa eccezione. Essere 'no war' significa essere bersaglio di critiche, di insulti e perfino di accuse (false e strumentali) di vigliaccheria.Essere 'no war' significa sapere che la Guerra mondiale non è uno spauracchio, ma una ipotesi concreta, che l'interventismo italiano si è sempre rivelato disastroso, che armando un popolo non si fa il bene nemmeno dei civili di quel popolo e che non basta consacrare una nazione al Cuore di Maria se poi si inviano su quel territorio non Rosari, ma missilli e mitragliatrici.Data questa premessa, è opportuno leggere la realtà nella quale siamo immersi. Oggi essere 'no war' significa essere emarginati e ridicolizzati dai principali media e dalle istituzioni italiani. Significa essere accusati, in un crescendo gioioso, di un approccio da santoni alla Celentano, di scarsa solidarietà, di filo-putinisimo e, all'apice, di odio della Patria.Significa essere soli.Non essere rappresentanti nemmeno dalla maggior parte della opposizione parlamentare che del resto - forte della sua anima di destra, nel caso di Fdi - la Guerra la vede sempre come una ipotesi.Occorre essere allenati e temprati per essere 'no war'. Occorre avere la consapevolezza di essere minoranza, di diventare oggetto di sberleffo, di vedere storpiati i propri valori sull'altare di un pensiero unico nero ma rivestito di bianco e sapere che la maggioranza userà strumentalmente gli slogan della Pace per fare la guerra, giocando sul paradosso indecente che 'dire Pace non basta'. Occorre mettere in conto tutto questo e doverlo sopportare.Occorre sapere che la caccia al 'no war' è aperta. Il Paese del resto è pronto: si è appena conclusa la stagione della caccia al sorcio 'no vax' (che ovviamente no vax non era avendo solo rinunciato a un trattamento sanitario creato in pochi mesi, dopo avere accettato in vita sua tutti i vaccini senza mai discutere), è tempo di aprire quella al perfido pacifista. In Italia abbiamo trasformato persone che dicevano no a una tessera sanitaria e che difendevano l'Articolo 1 della Costituzione (che come l'Articolo 11 è patrimonio di tutti non solo di una parte) in 'no vax' assassini, trasformare i 'no war' in immondizia depravata non sarà così difficile. Il parallelismo è già entrato nel dibattito politico: guardateli i 'no vax' che ora sono diventati 'putiniani'. Due offese in una. Del resto anche sua maestà Gabanelli () ha già collocato i parlamentari che ieri non erano in aula ad applaudire Zelensky nel girone infernale degli Ignavi... Basta poco.