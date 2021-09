No Green Pass, la lezione dei mille del Novi Sad a una piazza Grande recintata

Quello di ieri pomeriggio per coloro che strenuamente resistono alla follia della introduzione di un passaporto sanitario per accedere a tutti i luoghi della socialità e addirittura per poter lavorare, è stato un pomeriggio importante. La piazza di Modena, insieme a tante altre piazze italiane, ha riposto con la forza di una resistenza pacifica ma determinata alla illogica deriva del Green Pass. Mentre in una piazza Grande recintata e accessibile solo dopo aver mostrato il codice Qr andava in scena un surreale Festival della Filosofia grottescamente dedicato alla libertà, al Novi Sad oltre mille persone si sono ritrovate per ribadire che - anche se tutto sembra dire il contrario - i diritti fondamentali restano come pietre miliari, stelle polari per distinguere al di là delle narrazioni di convenienza, il bene dal male, il giusto dallo sbagliato.

Oltre mille persone in piazza per urlare il proprio no al lasciapassare che evoca i periodi più bui della storia dell'umanità e che nulla ha a che vedere, non essendo uno strumento di sanità pubblica (fatto condiviso dai virologi stessi), con la gestione di una emergenza sanitaria che esiste e che nessuno nega. In piazza persone vaccinate, persone non vaccinate, persone guarite e persone giustamente spaventate dalla malattia, ma tutti uniti dalla ferma volontà di un ritorno ai fondamenti.







La volontà di resistere pacificamente all'inaccettabile.

Una piazza che coi propri colori, con gli slogan distanti da ogni falsa accusa di violenza, ha risposto con i fatti al tentativo di criminalizzazione che da mesi si è messo in campo per ogni germoglio di pensiero difforme. La carica dei mille pacifici ha risposto così al Pd modenese e alle associazioni di categoria che hanno chiesto strumentalmente pochi giorni fa di fermare le manifestazioni per il bene del business dei commercianti del centro, ha risposto a un Anpi che vedeva inesistenti fantasmi fascisti tra le famiglie, gli anziani e i ragazzi manifestanti, ha risposto al tentativo di discredito delle istituzioni, le stesse istituzioni filmate peraltro durante la partecipazione a feste serali.

Il diritto di manifestare e di esprimere le proprie idee non si tocca. Questa lezione semplice e scritta nel cielo è in fondo la regola principe che la piazza di ieri ha ribadito alla grassa e anestetizzata Modena.

Giuseppe Leonelli