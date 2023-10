Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il presidente turco ha affermato che Hamas 'combatte per liberare il suo popolo, mentre le azioni di Israele sono paragonabili a quelle di un’organizzazione terroristica'. Entrambe le parti, Israele e Hamas, devono abbandonare le armi e raggiungere un cessate il fuoco, ha concluso Erdogan, spiegando di aver cancellato un viaggio in programma nello Stato ebraico.Israele ha respinto con forza le 'dure parole' del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a proposito del movimento islamista palestinese Hamas.Lo ha riferito su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Lior Haiat, sottolineando: 'Hamas è un’organizzazione terroristica spregevole, peggiore dello Stato islamico (Is), che uccide brutalmente e intenzionalmente neonati, bambini, donne e anziani, prende in ostaggio i civili e usa i propri cittadini come scudi umani'. Haiat ha aggiunto: 'Anche il tentativo del presidente turco di difendere l’organizzazione terroristica non cambierà gli orrori che tutto il mondo ha visto e il fatto inequivocabile. Hamas è uguale all’Is'.Le parole del presidente turco su Hamas 'sono gravi e disgustose e non aiutano la de-escalation' ha commentato il vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha aggiunto: 'Proporrò al collega Tajani di inviare protesta formale e di convocare l’Ambasciatore della Turchia'.