La Nato ammette: 'Non esiste una seria minaccia al potere di Putin'

'Le informazioni raccolte finora indicano che non esiste, purtroppo, una seria minaccia al potere di Vladimir Putin'. Lo sostiene un'alta fonte diplomatica alleata a margine dell'incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina in corso al quartier generale della Nato a Bruxelles. Lo riporta l'Ansa. 'Vi sono critiche da varie parti, sia dal lato di chi considera un errore la guerra, sia da quello che vorrebbe si facesse di più. Questo sì. Putin però mantiene il controllo totale dell'apparato di sicurezza'.Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che 'gli obiettivi dell'operazione militare speciale restano gli stessi indicati nel discorso del 24 febbraio dal presidente russo Vladimir Putin. La denazificazione e la smilitarizzazione dell'Ucraina sono diventate solo più urgenti'.Dall'Europa intanto arrivano nuovi segnali di chiusura totale al dialogo.'Ci sarà un incontro con il ministro ucraino Reznikov nel gruppo di contatto guidato dagli Stati Uniti per l'Ucraina e anche una cena con i ministri della Nato dove discuteremo di come aumentare il sostegno all'Ucraina. La priorità assoluta sarà una maggiore difesa aerea per l'Ucraina' - ha aggiunto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa a Bruxelles.