'È molto importante per me essere qui oggi. L’immigrazione illegale è una sfida europea che ha quindi bisogno di una risposta europea - ha detto la presidente del Consiglio Meloni -. Qui è in gioco il futuro dell’Europa che dipende dalla capacità che la stessa ha di affrontare le sfide del nostro tempo. La presidente Von der Leyen l’ho trovata collaborativa dall’inzio del nostro lavoro. Di fronte ai flussi che l’Italia sta affrontando non risolveremo mai parlando di come ridistribuire i migranti. L’unico modo per affrontare il problema è fermare le partenze dei migranti irregolari.Serve una efficace operazione navale europea per contrastare l’immigrazione illegale- ragiona la presidente del Consiglio. Credo che anche un coinvolgimento delle Nazioni unite sia assolutamente necessario. Al prossimo Consiglio europeo di ottobre confido che le soluzioni arriveranno, sono ottimista che la posizione italiana si ampiamente condivisa'.'L’immigrazione illegale è una sfida europea che ha quindi bisogno di una risposta europea - ha detto la presidente della Commissione europea -. Tutte le persone coinvolte stanno vivendo una situazione che non hanno creato loro. Molti vengono qui semplicemente per la sua collocazione geografica– prosegue Von der Leyen. Voglio essere molto chiara: abbiamo un obbligo, saremo noi a decidere chi arriva in Europa e a quali circostanze, non i trafficanti. E’ molto importante respingere le richieste di asilo infondate, chi non ha diritto a ricevere asilo deve tornare nel proprio paese. L’Italia può contare sull’Unione europea'.IL PUNTO STAMPA MELONI - VON DER LEYEN