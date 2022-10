Musk: 'La Russia pur di non lasciare la Crimea userà l'atomica'

'Se la Russia si dovesse trovare di fronte alla scelta di perdere la Crimea o usare armi nucleari sul campo di battaglia, sceglierà quest’ultima soluzione'. Lo ha scritto su Twitter il ceo di Tesla, Elon Musk. 'Abbiamo già sanzionato/tagliato fuori la Russia in ogni modo possibile, quindi cos’hanno ancora da perdere? Se attacchiamo la Russia con armi nucleari, loro ci bombarderanno e poi avremo la terza guerra mondiale', ha scritto ancora Musk. 'Che ci piaccia o no, la Crimea è assolutamente vista dalla Russia come una parte fondamentale della Russia. La Crimea è anche di fondamentale importanza per la sicurezza nazionale per la Russia, perché è la loro base navale meridionale. Dal loro punto di vista, perdere la Crimea è come se gli Stati Uniti perdessero le Hawaii e Pearl Harbor', ha aggiunto Musk.Intanto su Twitter l’ambasciata d’Italia in Ucraina a seguito dei nuovi attacchi delle truppe russe su Kiev e altre regioni ucraine, invita gli italiani a lasciare il Paese: “Attacchi armati a Kiev e sul territorio dell’Ucraina. Ai connazionali ancora presenti si raccomanda fortemente di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati”.