Annuncio Speranza: dal 1° dicembre terza dose anche ai quarantenni

“Vorrei annunciare al Parlamento che abbiamo scelto di fare un ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale: dal primo dicembre nel nostro Paese sarà chiamato per la terza dose anche chi ha tra i 40 e i 60 anni“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo oggi al question time alla Camera in merito alle categorie per cui prevedere la somministrazione in via prioritaria della terza dose del vaccino anti Covid-19. “Si tratta di un ulteriore passo in avanti – ha proseguito il ministro nell’Aula di Montecitorio – perché riteniamo che la terza dose sia un tassello importante per la nostra strategia di contrasto al Covid-19″.“Consideriamo la terza dose assolutamente strategica per il prosieguo della campagna vaccinale. I numeri dell’Italia oggi sono molto positivi: a questa mattina alle 7 eravamo all’86,62% di persone che hanno avuto la prima dose e all’83,77% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale“, ha ricordato Speranza. “A questa mattina – ha aggiunto il ministro – la dose aggiuntiva, il booster, è stata offerta a 2,4 milioni persone. Nella giornata di oggi supereremo sicuramente i 2,5 milioni di persone. Abbiamo iniziato dagli immunocompromessi, dal personale sanitario, dai fragili di ogni età, dagli over 60 e da chi ha avuto la dose unica con Johnson&Johnson. Tutte queste persone, a sei mesi di distanza dal completamento del primo ciclo vaccinale, possono avere diritto ad una dose di vaccino a mRna. Questa, naturalmente, è fortemente raccomandata”, ha concluso Speranza.