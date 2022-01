Brigitte Bardot: 'No, niente vaccino! Sono allergica'

'No, niente vaccino!. Questa la spiegazione data da Brigitte Bardot che in un'intervista al settimanale 'Gala' ha ammesso di non essere stata vaccinata contro il Covid-19. L' 'allergia alle sostanze chimiche della star del cinema francese implica il suo rifiuto categorico a farsi iniettare qualsiasi tipo di vaccino.La Bardot rivendica di essere in buona salute e racconta: 'Anche quando ho fatto dei viaggi in Africa, ho rifiutato di farmi vaccinare contro la febbre gialla.Nell'intervista, l'ex attrice aggiunge poi - sulla morte - 'che un giorno o l'altro tocca a tutti'. Brigitte Bardot è stata bacchettata per le sue dichiarazioni dalla ministra della Cultura, Roselyne Bachelot: 'Quando si ha una certa età - ha detto - si ha una responsabilità nei confronti delle generazioni future, la responsabilità di proteggerle'.