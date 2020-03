Coronavirus, l'Oms ufficializza: 'E' una pandemia'

'Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica'. Lo ha annunciato il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus. 'Siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione', ha aggiunto.Ora l’Oms avrà la facoltà di emanare direttive e inviare équipe nelle nazioni più colpite (nel rispetto della sovranità), come ha già fatto in Cina, Italia e Iran.