Finito il bis, domani Conte si dimette

Domani mattina alle 9, a quanto si apprende da fonti qualificate di governo, - scrive l'Ansa - è stato convocato il Consiglio dei ministri . ' Il passaggio per il cosiddetto Conte ter - si legge in una nota dei capigruppo M5s di Camera e Senato Davide Crippa ed Ettore Licheri - è ormai inevitabile ed è l'unico sbocco di questa crisi scellerata . Un passaggio necessario all'allargamento della maggioranza.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani, dopo un passaggio in cdm per comunicare le sue intenzioni, per rassegnare le dimissioni. Lo si apprende da fonti di governo.

