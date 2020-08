Gestione emergenza: avviso di garanzia a Conte e sei ministri

Il Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L'avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all'art. 7 della citata legge n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 del Codice Penale, che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d'Italia. Si tratta di denunce che riguardano la gestione dell'emergenza Covid.A darne notizia Palazzo Chigi che curiosamente anticipa anche una valutazione di merito che avrebbe già svolto la Procura che stando a quanto afferma Palazzo Chigi 'riterrebbe le notizie di reato infondate e dunque da archiviare'

