Governo Draghi, ultimo tassello: oggi il probabile si dei grillini, poi la scelta

Dopo il si di Salvini a Draghi (e quindi la conferma del raggiungimento di una maggioranza numerica a sostegno del presidente incaricato) si attende per oggi il probabile si di Grillo. Un si probabile perché dedotto dall'ottenimento, dal Presidente del Consiglio incaricato, del discastero alla transizione ecologica. Una contropartita che sarenne stata garantita da Draghi il cambio del sostegno M5S al nuovo governo che dovrebbe tradursi oggi anche in un si maggioritario al termine della votazione prevista nel pomeriggio del 'popolo' M5S sulla piattaforma Rousseau. Ultimo tassello, a questo punto solo formale, numerico (visto che l'accordo politico sembra arrivato), di un puzzle preliminare che spetterà esclusivamente al Presidente del Consiglio comporre con l'avvallo del Presidente della Repubblica. Un aspetto, quest'ultimo, quasi ovvio, leggendo l'articolo 92 della costituzione che recita che 'Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri', ma non lo è affatto soprattutto nel momento in cui i due soggetti protagonisti (Draghi e Mattarella), sentono il bisogno di sottolinearne il contenuto. Un articolo che verrà applicato alla lettera. Tradotto: Draghi a tavolini con Mattarella a scegliere ad uno ad uno circa la metà dei ministri politici che faranno a questo punto poco più che da corollario e sostegno ad un governo in cui il blocco operativo e strategico sarà formato, nei dicasteri di peso (dall'economia alla sanità alle finanze), da tecnici. Con l'obiettivo di portare l'Italia fuori dalle sabbie mobili della difficile crisi economica e sanitaria. Che significherebbe tutt'altro che un governo di legislatura ma un governo destinato a durare il tempo necessario per traghettare l'Italia in una nuova fase economica e pandemica e, a quel punto, verso nuove elezioniGi.Ga.