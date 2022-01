In Danimarca stop a restrizioni e in Austria al lockdown non vaccinati

Via il lockdown per i non vaccinati in Austria, e addio a tutte le restrizioni in Danimarca. Dopo la Francia, altri due Paesi europei allentano le misure contro il Covid. Vienna ha deciso di revocare i limiti alla vita sociale per chi non ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale, poiché – ha spiegato il cancelliere Karl Nehammer – “la priorità assoluta è di limitare il più possibile” le misure e il lockdown per i non vaccinati è “uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ce lo consente”.Verso una revoca di restrizioni va anche la Danimarca, ha anticipato il ministro della Salute Magnus Heunicke in una lettera indirizzata dal Parlamento. “Voglio seguire la raccomandazione della Commissione Epidemia, ma in modo tale che il Covid-19 non sia più considerata come una malattia socialmente critica dal primo febbraio 2022″, ha scritto il ministro.