Inferno su Firenze-Pisa-Livorno: a fuoco cisterna piena di carburante

Inferno questa mattina sulla superstrada Fi-Pi-Li. Poco prima delle 7 di mattina una cisterna piena di carburante è stata avvolta dalle fiamme al chilometro 32 tra gli svincoli di Empoli e San Miniato. L’incidente è stato causato dal mezzo pesante che viaggiava in direzione Firenze che ha urtato il new jersey perdendo la cisterna di gasolio che stava trasportando che è scivolata sull’altra carreggiata ed è esploso il rogo. Chiuso il tratto della superstrada in entrambe le direzioni, con diversi chilometri di coda, non si registrano feriti. 'Vi prego di tenere, precauzionalmente, le finestre chiuse in zona San Miniato basso, Isola, Roffia, La Scala e Ponte a Elsa' - afferma sui social il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.Sul posto i Vigili del fuoco di Pisa, Firenze, Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce sull'Arno, oltre ad un mezzo del Comando di Prato e i nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Comandi di Firenze e Pisa.