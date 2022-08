Johnson & Johnson: stop vendita di borotalco dal 2023: ‘Troppe cause’

Dopo migliaia di cause e denunce da parte di persone, per la maggior parte donne, che si sono ammalate di cancro negli ultimi trent'anni dando la colpa al talco, Johnson and Johnson ha deciso di mettere fine alla produzione, dall'anno prossimo, del suo iconico prodotto per bambini. Due anni fa lo stop negli Stati Uniti e Canada in seguito alle accuse che i prodotti a base di talco del colosso farmaceutico americano contengano amianto.'Nell'ambito di una valutazione globale del nostro ventaglio di prodotti, abbiamo preso la decisione di produrre un talco interamente a base di amido di mais', si legge nella nota di Johnson and Johnson. 'Questa transizione aiuterà a semplificare la nostra offerta di prodotti', afferma la società ribadendo di continuare a ritenere il suo tradizionale borotalco sicuro. 'La nostra posizione sulla sicurezza del nostro talco cosmetico rimane invariata, decenni di analisi scientifiche indipendenti da parte di esperti medici di tutto il mondo confermano che il talco non contiene amianto e non provoca il cancro'.