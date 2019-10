M5s, Centinaio: 'Solo io ho 7 grillini pronti a passare alla Lega'

Al Senato ci sono “tanti” grillini pronti a passare con la Lega: “Solo i ‘miei sono’ passati da due a sette…”. Lo dice l’ex ministro Gian Marco Centinaio, ospite oggi di SkyTg24. ““, aggiunge.E poi l'attacco al Pd. 'Diciamo - afferma Centinaio - che il dibattito tra il Pd e Renzi su chi ha tradito chi non mi appassiona più di tanto. Il Pd ha tradito i suoi elettori per una cadrega. Renzi, che ricordo sempre era quello che avrebbe abbandonato la politica, non è fedele nemmeno a se stesso quindi non fa testo. Entrambi sono il Pdc, partito della cadrega'.