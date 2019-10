Maxi sequestro di droga, 18 arresti e perquisizioni anche a Modena

Vasta operazione contro il traffico internazionale di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Bologna. Duecento militari con l'impiego di unità cinofile ed elicotteri hanno disarticolato una associazione per delinquere ed eseguito di 18 misure cautelari e numerose perquisizioni nelle province di Bologna, Rimini, Ferrara, Ravenna, Modena, Vercelli, Terni e Matera, ma anche in Spagna, a Barcellona e in Albania a Valona. Sequestrati oltre 130 kg di stupefacente.Le indagini, sviluppate dalla compagnia dell'Arma di Borgo Panigale e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno fatto emergere l'operatività di una radicata associazione criminale, costituita da soggetti italiani, albanesi e nordafricana dedita al traffico di ingenti quantitativi di marijuana e hashish sull'asse Spagna-Italia, destinati alle piazze di spaccio bolognesi. Sono stati contestati anche i reati di estorsione, nonché detenzione e porto abusivo di armi.