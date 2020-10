Nizza, attentato terroristico, donna decapitata in chiesa, tre morti

Una strage all'interno della chiesa di Notre Dame, nel centro di Nizza, la città già colpita dalla strage terroristica del luglio 2016. Di matrice terroristica. Una strage che ha provocato tre morti. Tra le persone uccise una donna, ammazzata con un taglio alla gola. Inferto da un uomo che anche dopo essere stato fermato continuava ad urlare Allah Akbar. Avrebbe agito da solo anche se alcune testimonianze avrebbero parlato di un uomo in fuga. La Polizia avrebbe fatto irruzione nella chiesa mettendo fine agli intenti dell'uomo, ferito, e trasportato all'ospedale.Notizia in aggiornamento

