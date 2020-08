Nubifragi al nord, danni in Trentino e Veneto, esonda l'Adige

In Trentino e Veneto si iniziano a contare i danni del violento nubifragio che è abbattutto su tutto il nord Italia. A causa dell'esondazione dell'Adige ad Egna nel pomeriggio l'autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele. Chiusa anche la linea ferroviaria del Brennero. Fra Malè e Trento, all'altezza di Cles, uno smottamento ha investito i binari, sfiorando un treno. Per l'esondazione dell'Isarco la protezione civile ha invitato gli abitanti di Chiusa a non andare in strada e a rifugiarsi nei piani alti delle abitazioni, mentre ad Egna alcune famiglie sono state evacuate. Ed è anche allerta per il fiume Sarca in Trentino.Sale di ora in onda il bilancio dei danni in Veneto con 150 case danneggiate ed evacuate nel solo Comune di Arzignano, ha annunciato di voler estendere lo stato di emergenza già deciso nei giorni scorsi per il Veronese.