'Putin ci ha lasciato al buoio'

“Blackout totale” nell’est dell’Ucraina dopo la controffensiva di Kiev nell’area di Izium, per mesi sotto controllo russo: a riferirlo il presidente Volodymyr Zelensky, che ha accusato Mosca di aver bloccato le forniture elettriche.Stando a questa ricostruzione, le interruzioni hanno riguardato anche gli approvvigionamenti idrici, nella città di Kharkiv e in altre zone del Paese. Denunce analoghe sono giunte dai centri urbani di Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Odessa.Ad accusare Kiev - scrive l'agenzia Dire - è stato invece Roman Starovoit, governatore della regione russa di Kursk. Secondo il dirigente, citato dall’agenzia di stampa Novosti, unità ucraine hanno bombardato il villaggio di Tetkino, anche se senza causare vittime.

