Putin: 'La Russia non aveva scelta, non ci fermeremo fino a vittoria'

'Quel che sta accadendo in Ucraina è una tragedia, ma la Russia non aveva altra scelta'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, dopo un incontro con l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko.'L’operazione militare speciale in Ucraina procede secondo i piani', ha spiegato Putin, che ha lanciato un messaggio all’Occidente: 'Non viene compreso che nei momenti di difficoltà la Russia si ricompatta, ci saranno problemi per noi ma ce la faremo'.Per Vladimir Putin i negoziati di pace con l'Ucraina sono bloccati a un 'binario morto, siamo di nuovo tornati a una situazione senza uscita per noi tutti'. Ribadendo che 'non fermerà le operazioni militari' fino alla vittoria, Putin ha ripetuto che le denunce delle atrocità a Bucha sono 'false'. 'Vi sono state provocazioni in Siria, quando l'uso di armi di chimiche da parte del governo di Assad è stato inscenato, poi è venuto fuori che era un falso, come sono false le accuse a Bucha', ha detto il presidente russo.'Sono convinto che nella situazione attuale, in cui i Paesi occidentali hanno scatenato una guerra di sanzioni a tutto campo contro la Russia e la Bielorussia, è importante rafforzare la nostra integrazione nel quadro dell'Unione tra i due Paesi. Siamo d'accordo con Alexander su questo', ha affermato Putin.Secondo il presidente russo la Bielorussia è 'il posto giusto' per i negoziati tra Mosca e Kiev. 'Vorrei esprimere la mia gratitudine ai nostri colleghi bielorussi per la buona organizzazione di diversi round negoziali sul loro territorio - ha dichiarato - È diventato possibile avviare un dialogo diretto con la parte ucraina in gran parte grazie agli sforzi personali del presidente Alexander Lukashenko. Riteniamo che la Bielorussia sia il posto giusto per ulteriori contatti'.